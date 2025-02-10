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Все о теннисе

Рыбакина, Соболенко, Швёнтек и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе

Рыбакина, Соболенко, Швёнтек и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 10:56 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дохе (Катар) стартовал турнир категории WTA-1000 (хард). Участницы соревнований посетили вечеринку теннисисток по случаю начала состязаний, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина и другие спортсменки.

Турнир в Дохе с призовым фондом 3 664 963 долларов пройдет с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой Qatar Open является вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Спортсменка из Польши начнет защиту титула со стадии второго круга.

Елена Рыбакина также стартует со второго раунда, пропуская первый. Ее первая соперница определится по итогам противостояния Даяна Ястремская (Украина) – Пейтон Стирнс (США).   

Ранее Рыбакина потеряла две позиции в обновленном рейтинге WTA. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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