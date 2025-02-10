Рыбакина, Соболенко, Швёнтек и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе

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В Дохе (Катар) стартовал турнир категории WTA-1000 (хард). Участницы соревнований посетили вечеринку теннисисток по случаю начала состязаний, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина и другие спортсменки.

Elena Rybakina on the red carpet in Doha. pic.twitter.com/GUgsaxAGEf — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 9, 2025

Турнир в Дохе с призовым фондом 3 664 963 долларов пройдет с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой Qatar Open является вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Спортсменка из Польши начнет защиту титула со стадии второго круга.

Aryna Sabalenka and team at the players party in Doha. pic.twitter.com/HopbwoDaqx — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 9, 2025

Елена Рыбакина также стартует со второго раунда, пропуская первый. Ее первая соперница определится по итогам противостояния Даяна Ястремская (Украина) – Пейтон Стирнс (США).

Ранее Рыбакина потеряла две позиции в обновленном рейтинге WTA.