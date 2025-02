Рыбакина, Соболенко, Швёнтек и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе

На мероприятии присутствовали трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина и другие спортсменки.

Elena Rybakina on the red carpet in Doha. pic.twitter.com/GUgsaxAGEf

Турнир в Дохе с призовым фондом 3 664 963 долларов пройдет с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой Qatar Open является вторая ракетка мира Ига Швёнтек. Спортсменка из Польши начнет защиту титула со стадии второго круга.

Aryna Sabalenka and team at the players party in Doha. pic.twitter.com/HopbwoDaqx