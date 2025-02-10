Юлия Путинцева одолела соперницу из Японии на турнире в Дохе

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В этом году Qatar Total Open имеет категорию WTA-500. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не без труда преодолела первый круг турнира в катарской Дохе, сообщает Zakon.kz.

В 1/32 финала соперницей казахстанки (20-я ракетка мира) была японская теннисистка Моюка Учижима (63-й номер мирового рейтинга). Матч продлился 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7, 6:3 в пользу Путинцевой.

Юлия четыре раза проиграла свою подачу, в свою очередь, выполнив восемь брейков. Это была первая очная встреча теннисисток.

Qatar Total Open по четным годам имеет "тысячную" категорию, по нечетным – WTA 500.

Отметим, что в прошлом году первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла в финале Иге Швёнтек.

Ранее стало известно расписание матчей WTA-1000 в Дохе на 10 февраля.