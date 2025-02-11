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Все о теннисе

Юлия Путинцева не смогла преодолеть второй круг "тысячника" в Дохе

Юлия Путинцева не смогла преодолеть второй круг &quot;тысячника&quot; в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:47 Фото: WTA
20-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она проиграла чешской спортсменке Линде Носковой (33-й номер рейтинга) со счетом 2:6, 3:6, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Носковой два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

В третьем круге "тысячника" в Дохе Линда Носкова встретится со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Ранее сильнейшая парница Казахстана Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде турнира в Дохе. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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