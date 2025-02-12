#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.31
520.11
5.33
Все о теннисе

Бублик не смог проявить себя во втором круге турнира во Франции

Бублик выбыл во втором круге турнира во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 03:58 Фото: ktf.kz
Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик в 1/8 финала уступил французу Уго Умберу на турнире категории ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 35 минут и завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Умбера.

В четвертьфинале Умбер встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

В первом круге турнира казахстанец обыграл француза Ришара Гаске. Матч прошел со счетом 6:4, 6:4.

Ранее мы узнали, что Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Марселе.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал тысячника в Дохе
Все о теннисе
17:40, 12 февраля 2025
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал тысячника в Дохе
Специалисты парного тенниса раскритиковали реформу микста на US Open-2025
Все о теннисе
16:51, 12 февраля 2025
Специалисты парного тенниса раскритиковали реформу микста на US Open-2025
Видеообзор победного матча Бублика на старте турнира во Франции
Все о теннисе
14:30, 12 февраля 2025
Видеообзор победного матча Бублика на старте турнира во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: