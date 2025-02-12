Бублик не смог проявить себя во втором круге турнира во Франции

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Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик в 1/8 финала уступил французу Уго Умберу на турнире категории ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 35 минут и завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Умбера.

В четвертьфинале Умбер встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

В первом круге турнира казахстанец обыграл француза Ришара Гаске. Матч прошел со счетом 6:4, 6:4.

Ранее мы узнали, что Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 в Марселе.