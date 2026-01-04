Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Гонконге

Казахстанский теннисист Александр Бублик примет участие на турнире категории ATP-250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, Бублик получил второй номер.

По итогам жеребьевки казахстанец начнет турнир игрой с победителем матча между нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом и квалифаером.

Турнир стартует 5 января и считается разминочным перед Australian Open.

В сезоне-2025 казахстанец Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде, который проходил в Швейцарии.

Бублик является триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).

Ранее стало известно, что французский Eurosport включил матч Бублика в топ-5 лучших в 2025 году.