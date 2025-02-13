Елена Рыбакина vs Ига Швёнтек: расписание матчей 13 февраля турнира в Дохе
Первая ракетка Казахстана Рыбакина в четвертьфинале сыграет со вторым номером мирового рейтинга, действующей чемпионкой Дохи Игой Швёнтек (Польша).
Последние три сезона Ига не знает поражений на "тысячнике" в Дохе. В финале прошлого года между собой трофей разыграли именно эти теннисистки. Швёнтек одержала победу над Рыбакиной со счетом 7:6 (10:8), 6:2. В очном противостоянии Елена впереди – 4:3.
Елена Рыбакина vs Ига Швёнтек, финал турнира в Дохе 2024 года. Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая парница страны Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) встретятся с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой, которые во втором раунде сенсационно обыграли первую пару "тысячника" в Катаре – Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 6:2, 6:1.
WTA-1000, Доха (Катар). Расписание 13 февраля
Центральный корт. Начало в 17:30 по времени Астаны
Екатерина Александрова (Россия) – Джессика Пегула (США, 6)
Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
Далее Онс Жабер (Тунис) – Елена Остапенко (Латвия)
Далее Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США)
Корт Grandstand 1. Начало в 17:30
Сара Эррани / Жасмине Паолини (Италия, 3) – Александра Панова / Фанни Столлар (Россия/Венгрия)
Далее Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) – Ирина Хромачёва / Анна Данилина (Россия, 7/Казахстан)
Корт Grandstand 2. Начало в 17:30
Элизе Мертенс / Эллен Перес (Бельгия/Австралия, 6) – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия)