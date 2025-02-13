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Все о теннисе

Елена Рыбакина vs Ига Швёнтек: расписание матчей 13 февраля турнира в Дохе

Елена Рыбакина vs Ига Швёнтек: расписание матчей 13 февраля турнира в Дохе, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 14:51 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). 13 февраля матчи проведут сильнейшие теннисистки Казахстана Елена Рыбакина (7 WTA) и Анна Данилина (в парном разряде), сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Рыбакина в четвертьфинале сыграет со вторым номером мирового рейтинга, действующей чемпионкой Дохи Игой Швёнтек (Польша).

Последние три сезона Ига не знает поражений на "тысячнике" в Дохе. В финале прошлого года между собой трофей разыграли именно эти теннисистки. Швёнтек одержала победу над Рыбакиной со счетом 7:6 (10:8), 6:2. В очном противостоянии Елена впереди – 4:3. 

Елена Рыбакина vs Ига Швёнтек, финал турнира в Дохе 2024 года. Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Сильнейшая парница страны Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) встретятся с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой, которые во втором раунде сенсационно обыграли первую пару "тысячника" в Катаре – Габриэлу Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 6:2, 6:1.

WTA-1000, Доха (Катар). Расписание 13 февраля

Центральный корт. Начало в 17:30 по времени Астаны 

Екатерина Александрова (Россия) – Джессика Пегула (США, 6)

Далее Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

Далее Онс Жабер (Тунис) – Елена Остапенко (Латвия)

Далее Марта Костюк (Украина﻿) – Аманда Анисимова (США)

Корт Grandstand 1. Начало в 17:30

Сара Эррани / Жасмине Паолини (Италия, 3) – Александра Панова / Фанни Столлар (Россия/Венгрия)

Далее Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) – Ирина Хромачёва / Анна Данилина (Россия, 7﻿/Казахстан)

Корт Grandstand 2. Начало в 17:30

Элизе Мертенс / Эллен Перес (Бельгия/Австралия, 6) – Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия)﻿

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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