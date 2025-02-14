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Все о теннисе

Рыбакина и Данилина покидают "тысячник" в Дохе: результаты матчей за 13 февраля

Рыбакина и Данилина покидают &quot;тысячник&quot; в Дохе: результаты матчей за 13 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:27 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дохе (Катар) завершились матчи 1/4 финала турнира категории WTA-1000 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр за 13 февраля.

В этот день лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина проиграла второй ракетке мира Иге Швёнтек со счетом 2:6, 5:7 А сильнейшая парница страны Анна Данилина в тандеме с россиянкой Ириной Хромачёвой уступили российскому дуэту Диана Шнайдер / Мирра Андреева со счетом 4:6, 1:6.

WTA-1000, Доха (Катар). Результаты за 13 февраля

1/4 финала

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – 6:2, 7:5;

Елена Остапенко (Латвия) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 6:2;

Екатерина Александрова (Россия) – Джессика Пегула (США, 6) – 4:6, 6:1, 6:1

Аманда Анисимова (США) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 7:5, 6:4. 

Ранее Рыбакина заняла 14 место в списке самых богатых спортсменок мира.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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