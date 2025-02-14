Рыбакина заняла 14 место в списке самых богатых спортсменок мира
Фото: j48tennis
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вошла в топ-15 богатейших спортсменок мира, сообщает Zakon.kz.
По данным Sportico, в топ-15 среди богатейших женщин-спортсменок мира:
- девять теннисисток;
- три гольфистки;
- по одной баскетболистке, гимнастки и фристайлистки.
Из них больше всех представительниц США. У страны в топ-15 пять спортсменок.
Фото: sportico
Самой высокооплачиваемой спортсменкой стала 20-летяя американская теннисистка Коко Гауфф. У нее 30,4 млн. долларов. А в общем рейтинге богатых спортсменов мира она расположилась на 125-й строчке.
"В целом, именно спонсорство является доминирующим источником дохода для спортсменок с самыми высокими доходами", – говорится в сообщении.
13 февраля Рыбакина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе, уступив в четвертьфинале бывшей первой ракетке мира Иге Швёнтек. Будем смотреть, как это отразится на рейтинге казахстанки WTA, где сейчас она занимает седьмую строчку.
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