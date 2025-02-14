Рыбакина заняла 14 место в списке самых богатых спортсменок мира

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вошла в топ-15 богатейших спортсменок мира, сообщает Zakon.kz.

По данным Sportico, в топ-15 среди богатейших женщин-спортсменок мира:

девять теннисисток;

три гольфистки;

по одной баскетболистке, гимнастки и фристайлистки.

Из них больше всех представительниц США. У страны в топ-15 пять спортсменок.

Фото: sportico

Самой высокооплачиваемой спортсменкой стала 20-летяя американская теннисистка Коко Гауфф. У нее 30,4 млн. долларов. А в общем рейтинге богатых спортсменов мира она расположилась на 125-й строчке.

"В целом, именно спонсорство является доминирующим источником дохода для спортсменок с самыми высокими доходами", – говорится в сообщении.

13 февраля Рыбакина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе, уступив в четвертьфинале бывшей первой ракетке мира Иге Швёнтек. Будем смотреть, как это отразится на рейтинге казахстанки WTA, где сейчас она занимает седьмую строчку.