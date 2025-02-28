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Все о теннисе

Рыбакина хочет вдохновлять молодое поколение девушек в Казахстане

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих спортивных качествах, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 07:40 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих намерениях вдохновлять молодое поколение казахстанских девушек, сообщает Zakon.kz.

Со слов 25-летней Рыбакиной, когда она на корте, то становится лучшей версией себя. В видео, посвященном ребрендингу WTA, на официальном сайте организации, первая ракетка Казахстана описала себя тремя словами: спокойная, боевитая и решительная.

"Чтобы побеждать, нужно много и усердно работать, быть самоотверженной и сильной психологически. Я хочу вдохновить молодое поколение, особенно девушек в Казахстане. Это важная часть", – сказала Рыбакина.

Женская теннисная ассоциация провела ребрендинг, представив 27 февраля новый логотип и фирменный стиль.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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