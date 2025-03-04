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Все о теннисе

Казахстанский теннисист пробился в финал квалификации "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Казахстанский теннисист пробился в финал квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 11:19 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Индиан-Уэллсе (США) проходит квалификация турнира серии "Мастерс" (хард). Матч первого круга провел казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (166 АТР), сообщает Zakon.kz.

37-летний казахстанец одержал победу в трехчасовой битве над 19-летним французским игроком Тео Папамаламисом (602 АТР) со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа 27 мину. За это время Кукушкин сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13.

В финале квалификации Михаил сыграет с итальянцем Джулио Зеппиери (394 АТР). 

Ранее сборная Казахстана по теннису на колясках сыграла в азиатской квалификации к чемпионату мира.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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