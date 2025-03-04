"Красотки": сильнейшая теннисистка мира Арина Соболенко опубликовала совместное фото с Пэрис Хилтон

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Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместные фото с американскими звездами Пэрис Хилтон и Анной Кендри, сообщает Zakon.kz.

Они встретились на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после кинопремии "Оскар".

Лучшим фильмом на "Оскаре-2025" была признана картина Шона Бейкера "Анора" с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко со счетом 3:6, 2:6 сенсационно уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон.

Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет с 5 по 16 марта.

Ранее Арина Соболенко и четырехкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас были номинированы на спортсменов года на престижной премии Laureus.