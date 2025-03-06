"Было очень интересно играть с Еленой": американский теннисист восхитился игрой Рыбакиной
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвертый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц прокомментировали победу на выставочном турнире Eisenhower Cup среди смешанных пар в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.
В финальном матче Рыбакина и Фриц оказались сильнее американской пары Томми Пол / Мэдисон Киз со счетом 10:4.
Рыбакина поделилась своими эмоциями после победы.
"Это действительно нечто особенное. Я рада, что мне посчастливилось играть здесь. Спасибо, конечно, моему партнеру и всем, кто пришел посмотреть. Это замечательное событие. Очень рада быть победительницей, – сказала Елена.
Тейлор Фриц также высказался о победе.
"Это потрясающе! Мы пришли сюда, чтобы попытаться выиграть. Было очень интересно играть с Еленой. Она сыграла великолепно. Здорово начать неделю дома", – отметил Тейлор.
Матчи выставочного турнира в Индиан-Уэллсе проходили в формате тай-брейка до 10 очков.
Также в турнире принимали участие: Алекс де Минор (Австралия) – Кэти Бултер (Великобритания), Ига Швёнтек (Польша) – Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия) – Мария Саккари (Греция), Жасмин Паолини (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия).
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Ранее стало известно, сколько заработали Рыбакина и Фриц за победу на Eisenhower Cup.
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