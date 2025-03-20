"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 20 марта

Фото: АТР

В Майами (США) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 19 на 20 марта в одиночном разряде прошли матчи первого круга, сообщает Zakon.kz.

Турнир АТР-1000 в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей за 20 марта:

Александр Бублик (Казахстан) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:3, 6:4. Александар Вукич (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:2, 4:6, 2:6. Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:3, 3:6, 6:4. Маккензи Макдональд (CША) – Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 3:6, 4:6. Александр Ковачевич (CША) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 4:6. Артур Риндеркнеш (Франция) – Хауме Мунар (Испания) – 3:6, 6:7 (5:7). Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей женского турнира в Майами за 20 марта.

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