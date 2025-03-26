"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 26 марта
Фото: АТР
В Майами (США) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 25 на 26 марта в одиночном разряде прошли матчи четвертого круга, сообщает Zakon.kz.
Турнир АТР-1000 в Майами (США). Четвертый круг.
Григор Димитров (Болгария, 14) – Брэндон Накашима (США, 31) – 6:4, 7:5
Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США, 24) – 4:6, 6:2, 4:6
Каспер Рууд (Норвегия, 5) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – 4:6, 2:6
Тейлор Фриц (США, 3) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 7:5
Лоренцо Музетти (Италия, 15) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 2:6, 2:6
Алекс де Минор (Австралия, 10) – Маттео Берреттини (Италия, 29) – 3:6, 6:7 (7:9)
Томаш Махач (Чехия, 20) – Якуб Меншик (Чехия) – отказ Махача
Ранее определилась первая полуфинальная пара "тысячника" в Майами в женской части турнира.
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