"Мастерс" в Майами: результаты и видеообзор матчей за 26 марта

Фото: АТР

В Майами (США) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). В ночь с 25 на 26 марта в одиночном разряде прошли матчи четвертого круга, сообщает Zakon.kz.

Турнир АТР-1000 в Майами (США). Четвертый круг. Григор Димитров (Болгария, 14) – Брэндон Накашима (США, 31) – 6:4, 7:5 Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США, 24) – 4:6, 6:2, 4:6 Каспер Рууд (Норвегия, 5) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – 4:6, 2:6 Тейлор Фриц (США, 3) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 7:5 Лоренцо Музетти (Италия, 15) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 2:6, 2:6 Алекс де Минор (Австралия, 10) – Маттео Берреттини (Италия, 29) – 3:6, 6:7 (7:9) Томаш Махач (Чехия, 20) – Якуб Меншик (Чехия) – отказ Махача Ранее определилась первая полуфинальная пара "тысячника" в Майами в женской части турнира.

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