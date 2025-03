Соболенко – новая чемпионка Майами

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами.

