Соболенко – новая чемпионка Майами

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В ночь на 30 марта первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами.

Miami CHAMP 🏆



World No. 1 @SabalenkaA defeats Pegula 7-5, 6-2 to lift her 8th WTA-1000 title!#MiamiOpen pic.twitter.com/hbObbMd8w6 — wta (@WTA) March 29, 2025

Арина победила четвертую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2. Таким образом у Соболенко:

19-й титул в карьере;

восьмой "тысячник";

второй трофей в сезоне.

Соболенко также одержала 44-ю победу над топ-10 и 21-ю над топ-5.

Фото: X/wta

Со слов отчаянных фанатов тенниса, это был финал, который ждали с попкорном.

"Арина была очень хороша в этом финале. Форхенд – просто пушка и очень точно попадала! Крутой теннис. Пегула старалась, но сегодня Арину было не остановить", – ликовали болельщики Соболенко.

28 марта Соболенко пробилась в финал, разгромив седьмой номер рейтинга WTA итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:2.