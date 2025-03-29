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Все о теннисе

Соболенко – новая чемпионка Майами

Арина Соболенко победила в Майами, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 02:58 Фото: j48tennis
В ночь на 30 марта первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Майами, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами.

Арина победила четвертую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2. Таким образом у Соболенко:

  • 19-й титул в карьере;
  • восьмой "тысячник";
  • второй трофей в сезоне.

Соболенко также одержала 44-ю победу над топ-10 и 21-ю над топ-5.

Фото: X/wta

Со слов отчаянных фанатов тенниса, это был финал, который ждали с попкорном.

"Арина была очень хороша в этом финале. Форхенд – просто пушка и очень точно попадала! Крутой теннис. Пегула старалась, но сегодня Арину было не остановить", – ликовали болельщики Соболенко.

28 марта Соболенко пробилась в финал, разгромив седьмой номер рейтинга WTA итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:2.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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