Соболенко – новая чемпионка Майами
Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами.
Miami CHAMP 🏆— wta (@WTA) March 29, 2025
World No. 1 @SabalenkaA defeats Pegula 7-5, 6-2 to lift her 8th WTA-1000 title!#MiamiOpen pic.twitter.com/hbObbMd8w6
Арина победила четвертую ракетку мира Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2. Таким образом у Соболенко:
- 19-й титул в карьере;
- восьмой "тысячник";
- второй трофей в сезоне.
Соболенко также одержала 44-ю победу над топ-10 и 21-ю над топ-5.
Фото: X/wta
Со слов отчаянных фанатов тенниса, это был финал, который ждали с попкорном.
"Арина была очень хороша в этом финале. Форхенд – просто пушка и очень точно попадала! Крутой теннис. Пегула старалась, но сегодня Арину было не остановить", – ликовали болельщики Соболенко.
absolutely crushing that forehand 🤯@SabalenkaA | #MiamiOpen pic.twitter.com/tJdpn1Y16V— wta (@WTA) March 29, 2025
28 марта Соболенко пробилась в финал, разгромив седьмой номер рейтинга WTA итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:2.