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Все о теннисе

Топовая американская теннисистка покинула агентство Роджера Федерера, с которым работала с 2017 года

Топовая американская теннисистка покинула агентство Роджера Федерера, с которым работала с 2017 года, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:35 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Чемпионка US Open-2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объявила о прекращении работы с агентством швейцарца Роджера Федерера Team 8. Она опубликовала заявление на личной странице в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Она запустит собственный бренд Coco Gauff Enterprises под руководством WME, которое владеет IMG. Агентство IMG представляет интересы многих известных теннисистов – Серены Уильямс, Карлоса Алькараса, Иги Швёнтек.

"Я рада созданию чего-то, что позволит мне взять на себя большую ответственность за свою карьеру, а также создаст для меня новые возможности. Я продолжаю расти как спортсменка, предприниматель и творец перемен. Этот большой шаг вперед также означает завершение невероятной главы, которую я разделила с Team 8. Я всегда буду благодарна за всё, что они сделали для меня и моей семьи, и знаю, что буду вспоминать то время с глубокой признательностью и тёплыми воспоминаниями", – написала Гауфф.

Ранее игроки ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах "Большого шлема".

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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