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Все о теннисе

Путинцева завершила выступление на турнире в Чарльстоне, уступив в 1/8 финала

Юлия Путинцева, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 22:34 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (23-я ракетка мира) 3 апреля не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA в Чарльстоне (США), уступив американке Аманде Анисимовой (№16 мирового рейтинга) в матче третьего круга, сообщает Zakon.kz.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу американки. Матч длился 1 час 16 минут. Несмотря на упорное сопротивление, Путинцева не смогла сдержать натиск соперницы: она допустила четыре двойные ошибки, но при этом отметилась двумя эйсами и сумела реализовать один брейк-пойнт.

Анисимова, в свою очередь, была точнее в ключевые моменты – она использовала три из четырех брейк-пойнтов и трижды подала навылет, также совершив три двойные ошибки.

Таким образом, Юлия завершает свое выступление в Чарльстоне на стадии 1/8 финала. Анисимова в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между двумя американками – Эммой Наварро и Эшлин Крюгер.

Ранее Путинцева выиграла на старте турнира в Чарльстоне. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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