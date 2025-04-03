Путинцева завершила выступление на турнире в Чарльстоне, уступив в 1/8 финала

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (23-я ракетка мира) 3 апреля не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA в Чарльстоне (США), уступив американке Аманде Анисимовой (№16 мирового рейтинга) в матче третьего круга, сообщает Zakon.kz.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу американки. Матч длился 1 час 16 минут. Несмотря на упорное сопротивление, Путинцева не смогла сдержать натиск соперницы: она допустила четыре двойные ошибки, но при этом отметилась двумя эйсами и сумела реализовать один брейк-пойнт.

Анисимова, в свою очередь, была точнее в ключевые моменты – она использовала три из четырех брейк-пойнтов и трижды подала навылет, также совершив три двойные ошибки.

Таким образом, Юлия завершает свое выступление в Чарльстоне на стадии 1/8 финала. Анисимова в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между двумя американками – Эммой Наварро и Эшлин Крюгер.

Ранее Путинцева выиграла на старте турнира в Чарльстоне.