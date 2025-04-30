"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля

Фото: АТР

В Мадриде (Испания) проходит турнир серии АТР-1000 (грунт). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей, которые прошли в ночь с 29 на 30 апреля.

"Мастерс", Мадрид (Испания). Третий круг (одиночный разряд): Алекс де Минор (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 7:6 (7:3); Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 6:3; Томми Пол (США) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 3:6, 6:2; Габриэль Диалло (Канада) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:4; Якуб Меншик (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:2; Григор Димитров (Болгария) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 7:6 (7:3); Джек Дрейпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (7:2), отказ Берреттини; Лоренцо Музетти (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 7:6 (7:3); Франсиско Серундоло (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3; Даниил Медведев (Россия) – Брэндон Накашима (США) – 3:6, 6:1, 6:4; Каспер Рууд (Норвегия) – Тейлор Фриц (США) – 7:5, 6:4. Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей турнира WTA-1000 в Мадриде за 29 апреля.

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