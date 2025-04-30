#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Все о теннисе

"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля

&quot;Мастерс&quot; в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 11:32 Фото: АТР
В Мадриде (Испания) проходит турнир серии АТР-1000 (грунт). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей, которые прошли в ночь с 29 на 30 апреля.

"Мастерс", Мадрид (Испания). Третий круг (одиночный разряд):

Алекс де Минор (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 7:6 (7:3);

Фрэнсис Тиафо (США) – Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 6:3;

Томми Пол (США) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 3:6, 6:2;

Габриэль Диалло (Канада) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 2:6, 6:4, 6:4;

Якуб Меншик (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:2;

Григор Димитров (Болгария) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 7:6 (7:3);

Джек Дрейпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (7:2), отказ Берреттини;

Лоренцо Музетти (Италия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 7:6 (7:3);

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3;

Даниил Медведев (Россия) – Брэндон Накашима (США) – 3:6, 6:1, 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия) – Тейлор Фриц (США) – 7:5, 6:4.

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей турнира WTA-1000 в Мадриде за 29 апреля. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
WTA-1000 в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Все о теннисе
11:08, Сегодня
WTA-1000 в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 29 апреля
Видеообзор матча Александр Бублик vs Якуб Меншик на "Мастерсе" в Мадриде
Все о теннисе
09:36, Сегодня
Видеообзор матча Александр Бублик vs Якуб Меншик на "Мастерсе" в Мадриде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: