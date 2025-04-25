"Мастерс" в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 24 апреля
АТР-1000, Mutua Madrid Open. Результаты матчей за 24 апреля:
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:4, 6:7, 6:4;
Кей Нисикори (Япония) – Александар Вукич (Австралия) – 6:4, 3:6, 6:3;
Александр Мюллер (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 3:6, 1:0 (отказ Гоффена);
Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:4, 7:6;
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 7:5, 2:6, 4:1 (отказ ван де Зандсхулпа);
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:4;
Жоао Фонсека (Бразилия) – Эльмер Мёллер (Дания) – 6:2, 6:3;
Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) – 6:3, 7:6 (7:2);
Маркос Гирон (США) – Лёрнер Тьен (США) – 6:1, 1:6, 7:6 (7:4);
Маттео Арнальди (Италия) - Борна Чорич (Хорватия) – 4:6, 6:4, 7:5;
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттиа Белуччи (Италия) – 4:6, 6:4, 6:2;
Габриэль Диалло (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:1, 6:2;
Лучано Дардери (Италия) – Кантен Алис (Франция) – 6:4, 6:4;
Николас Харри (Чили) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 6:2;
Кэмерон Норри (Великобритания) – Мартин Ландалусе (Испания) – 6:7 (4:7), 7:5, 6:4;
Райлли Опелка (CША) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 7:5, 7:5.
Ранее Карлос Алькарас снялся с "Мастерса" в Мадриде.