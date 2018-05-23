Вслед за Астаной непогода наследила и в Петропавловске

Жертв и пострадавших нет.

В Петропавловске от сильного ветра пострадал ряд построек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 20:30 на строительной площадке на улице Жукова (стойка 5-ти этажного жилого дома), в результате сильного ветра (порывы до 23 м/с) произошло падение крана на гусеничном ходу МКГ-25БР (стрела 28 м.)

Также сорвало кровлю с перехода между учебным корпусом и общежитием здания Северо-Казахстанской областной специализированой школы-интернат для одаренных в спорте детей на площади 300 кв.м. (общая площадь 720 кв.м).

Частичный срыв кровли трехэтажного здания ТОО «Сладская сказка» на площади 200 кв.м. (общая площадь 650 кв.м).

Произошел частичный срыв кровли с одноэтажного здания автомойки на площади 20 кв.м. (общая площадь 200 кв.м).

На торговой площади ТД «Корона» в результате сильного ветра (порывы до 23 м/с) повредилось летнее палаточное кафе на площади 40 кв.м. (общая площадь 40 кв.м).

Кроме того, упали два дерева на Volkswagen-Golf-3, Газ-31105 и Меrsedec – E210.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 22 мая в Астане бушевал сильный ветер и нанес множество повреждений зданиям и автомобилям. За медицинской помощью обратились 10 человек.

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