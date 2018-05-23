Доллар подешевел на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 325,86 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 325,86 тенге за доллар (-1,25 тенге), объем торгов – 188,45 млн долларов (+76 000 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3194 тенге за рубль (+0,0044 тенге), объеме торгов 25 000 тыс. рублей (+21 500 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,1400 тенге за юань (-0,4400 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней (+600 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 325,8 - 326,6, рос.рубля - 5,32-5,35 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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