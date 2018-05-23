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Доллар подешевел на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 325,86 тенге за доллар.

Фото : bigmir.net23 мая 2018, 12:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 325,86 тенге за доллар (-1,25 тенге), объем торгов – 188,45 млн долларов (+76 000 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3194 тенге за рубль (+0,0044 тенге), объеме торгов 25 000 тыс. рублей (+21 500 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,1400 тенге за юань (-0,4400 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней (+600 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 325,8 - 326,6, рос.рубля - 5,32-5,35 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


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