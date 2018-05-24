Дыру в земле с черными щупальцами вокруг засняли возле Зоны-51

По одной из версий, на фото запечатлен побег инопланетного существа.

Уфологи из сообщества «Third Phase of Moon» во время изучения спутниковых снимков Зоны-51, которая находится в Неваде, заметили на территории загадочный объект, напоминающий определенные кадры из фильмов ужасов, сообщают Новости Планеты.

В земле нашли странную черную дыру, вокруг которой было множество щупалец. Поскольку Зону-51 считают местом проведения страшных опытов над инопланетными созданиями, уфологи решили, что спутник запечатлел бегство одного существа.

Если это было действительно так, то монстр может уже быть где угодно. Слухов о том, что военные США сбивают летающие тарелки и над выжившими гуманоидами ставят эксперименты, огромное количество.

Скептики же предположили, что «щупальца» — это разлитая нефть, а отверстие в земле — обычная яма, вырытая людьми для сбора нефти. Впрочем, большинство людей больше склоняются к версии уфологов. Согласно их мнению, теория о разлитой нефти — откровенный бред.

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