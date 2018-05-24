В ЮКО после 23 лет возродился песенный конкурс «Мырзашөл жұлдыздары»

В мероприятии приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, поэт-композитор Исраил Сапарбай, звезда казахстанской эстрады Жубаныш Жексенулы и аким района Жамантай Бейсенбаев.

Спустя 23 года в Южно-Казахстанской области возродился конкурс молодых исполнителей «Мырзашөл жұлдыздары». Областной творческий конкурс, проходящий в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» организован в честь празднования 20-летия Астаны и 90-летнего юбилея Мактааральского района передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, поэт-композитор Исраил Сапарбай, звезда казахстанской эстрады Жубаныш Жексенулы и аким района Жамантай Бейсенбаев.

Выступая на открытии конкурса, аким области отметил важность проводимого мероприятия и наградил ряд граждан района медалью «За заслуги перед областью» и Благодарственными письмами.

«Казахские песни – бесценное достояние нашего народа, неисчерпаемое сокровище. О наших песнях говорил и известный исследователь в мире искусства А.Затаевич: «Мне чудится, что вся казахская степь поет». Поэтому наша главная миссия - сохранить и популяризировать наше национальное творчество. В одном из своих выступлений Глава Государства Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркнул, что культура - это отражение нации, ее души, ума и благородства. Цивилизованный народ гордится ходом своей истории, развитием культуры, великими людьми, прославившими страну и внесшими огромный вклад в золотой фонд мировых достижений мысли, искусства. Именно посредством культуры, традиций нация становится известной. Таким образом, одним из основополагающих принципов построения государства, можно считать культурно-духовное развитие народа», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, конкурс, взявший свое начало в 1993 году, выпустил в свет много талантов. Завоевавший гран-при конкурса Жубаныш Жексенулы, уже в то время удивил всех особым мелодичным исполнением. На сегодняшний день он является заслуженным деятелем Республики Казахстан, яркой звездой казахской эстрады. Спустя год главный приз конкурса завоевала Хадиша Шалабаева из Отырарского района.

В творческом конкурсе приняли участие 20 молодых талантливых исполнителей области. Обладатель Гран-при конкурса получит 1 млн. тенге, участник занявший І место получит 500 тыс. тенге, ІІ место – 400 тыс. тенге и ІІІ призовое место - 300 тыс. тенге. Стоит отметить, что по итогам конкурса, Гран-при выиграл Арипхан Нурислам из Мактааральского района, І место группа «Сарын» из Шымкента. Второе место в конкурсе молодых творческих исполнителей заняла Айнур Аубакирова из Ордабасинского района, и третье призовое место поделили Жандос Аширбеков из Шардаринского района и Биржан Сапарбеков из Туркестана.

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