Самал Еслямовой подарили квартиру в Петропавловске

Лауреатку Каннского фестиваля встретили в родном городе.

Самал Еслямовой подарили трехкомнатную квартиру в Петропавловске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Лауреатку Каннского фестиваля Самал Еслямову встретили в родном Петропавловске. Первым поздравил артистку аким области Кумар Аксакалов. На встречу в акимате пришла первая учительница Самал, актеры казахского театра драмы и студенты колледжа искусств. Самал Еслямовой вручили ключи от трехкомнатной квартиры, а ее родителям благодарственные письма.

«Лучшую актрису» приветствовали и сами североказахстанцы. Красная дорожка, шашу, фанаты в футболках с ее фотографией у Дворца молодежи. Все как у настоящей звезды. Только, кажется, сама Самал еще не привыкла к такому вниманию. Уже в зале, на брифинге, она призналась, что немного устала. И речь идет не только о последних днях после Канн, но и съемочном периоде. По словам артистки, картину готовили шесть лет. Все это время актеры спали по несколько часов. По сюжету ее героиня недавно стало мамой, поэтому еще нерожавшей Самал пришлось наблюдать за мамочками в роддоме, а еще много бегать, чтобы в кадре быть всегда уставшей. Старания артистки себя оправдали. Однако личную победу Самал восприняла с двойственными чувствами.

- Конечно, я ждала самой главной «пальмовой ветви». Я думаю, что вся группа этого заслуживает. А мне сказали, что каждая картина получает по одному призу. Я поняла, что ну значит, я получила, а фильм не получил. Было чуть-чуть грустно. Как же так. Потому что не одна я работала так самоотверженно, - говорит лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова

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