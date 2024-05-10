Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак

Известный казахстанский продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Алагузова 10 мая поделилась с подписчиками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она рассказала, что американский популярный рэпер Снуп Дог записал вместе с казахстанской группой КешYOU клип.

"Хотели сохранить интригу и объявить об этом с хлопушками, но Снуп Дог сделал это за нас! Снупи, ты легенда! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами. Мир должен узнать наших девчонок КешYOU, они правда крутые", – написала Баян Алагузова.

Казахстанский продюсер также выложила совместное фото с рэпером. На нем Снуп Дог стоит в казахском чапане и колпаке. Баян Алагузова отметила, что национальная одежда от казахстанского дизайнера Аиды Кауменовой.

"Аидочка, дорогая моя подруга, Снупу очень понравился твой шапан и головной убор, и он запечатлел его на века в нашем предстоящем видео", – рассказала она.

Стоит отметить, что рэпер тоже анонсировал выход нового трека на своей странице в Instagram. Он выложил видео, на котором он стоит в компании солисток из казахстанской группы.

О том, что Баян Алагузова с семьей уехала в США, стало известно 7 мая 2024 года из публикаций продюсера в соцсетях.

