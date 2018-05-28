Назначены ответственные секретари в МИД и МНЭ

Джумабеков Арман Даирович назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

Нурсултан Назарбаев провел ряд назначений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Джумабеков Арман Даирович назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен ответственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в Алматы.

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова (1982-1988) и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР (1991-04.1993).

Работал старшим инспектором по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988), помощником Министра иностранных дел Казахской ССР (09.1988-10.1989).

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