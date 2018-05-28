В Алматы школьница заболела менингитом
Сейчас она находится под пристальным наблюдением медиков.
Фото : budemzdorovi.kz28 мая 2018, 22:33
Еще один случай заболевания менингитом зарегистрирован в Алматы. Опасный вирус выявили у 11-летней школьницы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.
Сейчас она находится под пристальным наблюдением медиков. Объявлять карантин в школе, где училась девочка, не стали.
«Все дети, которые были с ней рядом, мы по ним передали информацию в поликлиники. И они сейчас под присмотром уже участкового врача, поскольку все дети уже на каникулах. В школе также организован ежедневный фильтр и дезрежим, и, конечно, чаще проветриваем кабинеты во избежание повторного случая», — пояснила директор специализированного лицея №165 Куралай Ошанова.
В образовательном учреждении была проведена обработка помещений и установлен круг людей, которые в последние дни контактировали с заболевшей ученицей.
Ежедневно в Алматы с подозрением на менингит обращаются более 500 человек.
Ранее информацию о "вспышке" менингита в Алматы прокомментировали врачи.
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