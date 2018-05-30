В Казахстане сохранится дождливая погода

Лишь на западе и юго-западе без осадков.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 мая опубликовал Казгидромет, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дождь, гроза, шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман, возможен град, лишь на западе и юго-западе без осадков.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами порывы 30 м/с и более, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Акмолинской областях местами шквал, возможен град.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более, местами гроза, шквал, возможен град. В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с, шквал, пыльная буря. В Актюбинской, днем Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Костанайской области местами шквал, возможен град.

В Алматинской области ожидается местами усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Мангистауской области ночью и утром – туман. В Костанайской области местами – ветер 15-20 м/с, шквал, возможен град. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов. В Мангистауской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, объявлены штормовые предупреждения. 30 мая в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сильный дождь, гроза, возможен град. В Астане днем 30 мая ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. Утром и днем гроза, возможен град. Вероятность шторма 80-85 %

Также в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20 м/с, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. Днем местами гроза, шквал, возможен град. В Таразе 30 мая ожидается юго-западный ветер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Днем 30 мая в Карагандинской области ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 23-28, временами порывы до 30 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град.

30 мая в Кызылординской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, местами 23-28, порывы 30 м/с. Местами шквал, пыльная буря.

30 мая в Восточно-Казахстанской области южный, юго-западный ветер, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с местами 23-28, порывы 30 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град. В Усть-Каменогорске 30 мая усиление ветра 17-22 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

Погода в Алматы, 22°, преимущественно облачно.

Погода в Астане, днем 11°, облачно.

Прогноз погода на 30 мая.

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