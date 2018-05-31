В Казахстане сохранится неустойчивая погода

На юго-западе и юге погода без осадков, а в Петропавловске вероятность шторма составляет 85-95 %.

Казгидромет опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 31 мая, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман, возможен град, лишь на юго-западе и юге погода без осадков.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях усиление ветра 15-20, порывы 23-28, днем местами 30 м/с и более, ожидается шквал, возможен град, ночью и утром туман. В Восточно-Казахстанской области ожидается шквал, ветер ночью на большей части территории 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, возможен град. В Костанайской области местами – шквал, ветер ночью местами 15-20, днем на большей части территории 15-20, местами 23-28 м/с, возможен град. В Алматинской области ночью и утром местами 18-23 м/с, возможен град.

В Актюбинской области местами усилится ветер 17-22 м/с, днем с пыльной бурей. В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Павлодарской области усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман. В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 3 градусов. В Мангистауской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, было объявлено штормовое предупреждение. 31 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем местами 30 м/с и более. Местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман.

В Астане ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман.

В Петропавловске 31 мая ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман. Вероятность шторма 85-95 %.

Погода в Алматы, днем 17°, ясно.

Погода в Астане, днем 15°, облачно.

Прогноз погода на 31 мая.

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