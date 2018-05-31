Работавший на рынке парень скончался от менингита в Алматинской области

Люди, с которыми он контактировал, обследованы, результаты не показали наличия инфекции.

В Алматинской области, как уже сообщалось ранее, имеется два летальных случая менингококковой инфекции. В одном случае - маленькая девочка. Во втором - 22-летний молодой человек, передает Zakon.kz.

Как рассказал главный врач Талдыкорганской инфекционной больницы Бауыржан Сауранбаев, молодой человек скончался 28 апреля. Случай зарегистрирован в Карасайском районе, течение болезни было молниеносным.

Погибший работал на рынке. Люди, с которыми он контактировал, обследованы, результаты не показали наличия инфекции.

Спустя месяц, 28 мая, был зарегистрирован второй случай. Девочка, 2,5 года, поступила в детскую инфекционную больницу Талдыкоргана в 15.40 час. Ее биологическая смерть зафиксирована в 18.05 час. того же дня. Течение болезни также было молниеносным. Родные ребенка - мама, папа и еще двое детей сейчас проходят обследование, они находятся на превентивном лечении в больнице.

"По области это второй летальный случай, связи между двумя смертями нет", - сообщил Бауыржан Сауранбаев.

По его данным, всего в области выявлено 4 случая заболевания менингококковой инфекцией. Как только пошли первые проявления заболевания в Алматы, руководитель Управления здравоохранения области сразу издал Приказ о мерах профилактики о превентивных мерах.

Как рассказал главный врач Талдыкорганской инфекционной больницы, от населения есть обращения с подозрениями в их больницу - люди опасаются, поэтому предпочитают перестраховаться. 30 мая, например, было 57 обращений в больницу, 29 мая - 67. Все обращения проверяются и отслеживаются в дальнейшем.

По данным главного санврача страны на 29 мая, в текущем году в Казахстане зарегистрировано 62 случая менингококковой инфекции: 29 случаев - в Алматы, по 4 случая в Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и Астане, и в Алматинской области.

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