В Казахстане 1 июня сохранится непогода

В Астане вероятность шторма составляет 80-85 %.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 июня опубликовал РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики, по-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода. Местами пройдут дожди с грозами. Ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман. Кроме того, возможен град, лишь на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области ночью усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, в отдельных районах ожидается шквал, возможен град. В Акмолинской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, в отдельных районах ожидается шквал, пыльная буря. В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Атырауской области местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Актюбинской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах ожидается шквал, выпадение града. В Карагандинской, днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Мангистауской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также объявлены штормовые предупреждения. 1 июня в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 2 июня ожидается ветер юго-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Местами гроза, 2 июня шквал, возможен град.

В Астане днем 1, сутки 2 июня ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 2 июня порывы 23-28 м/с. 2 июня гроза, днем шквал, возможен град. Вероятность шторма 80-85 %

Погода в Алматы, днем 22°, ясно.

Погода в Астане, днем 23°, ясно.

Прогноз погоды на 1 июня.

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