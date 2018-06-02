В Алматы от менингококковой инфекции скончался 5-летний ребенок

Он умер за несколько часов.

В Алматы скончался от менингококковой инфекции 5-летний ребенок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент охраны общественного здоровья города.

Он скончался за несколько часов.

"Сегодня ночью скончался от молниеносной формы менингококковой инфекции 5-летний ребенок. Он поступил в больницу в 7 вечера, а уже в 2 ночи скончался", - сказала руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

Жителям города рекомендуется принимать определенные препараты.

"В зависимости от возраста и показаний врачами назначается антибактериальная контролируемая терапия. Взрослым рекомендуются такие препараты, как рифампицин, ципрофлоксацин, цефтриаксон. Для детей - эритромицин и амоксициллин в возрастных дозировках в течение 5 дней без изоляции от коллектива. На данный момент - это самая эффективная мера. Вакцинация может выработать иммунитет не раньше чем через 21 день. Эти препараты, за исключением тех у кого аллергия, самая эффективная мера. Даже если вы не болеете, у вас нет никаких симптомов, все равно мы всем рекомендуем. Это рекомендация инфекционистов из международной практики", - отметила Айзат Молдагасимова.

На сегодняшний день зафиксировано пять случаев с летальным исходом от менингококковой инфекции, среди них двое детей. Всего по Казахстану с января зафиксировано 62 случая заболевания инфекцией.





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