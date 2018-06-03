ЧП на аттракционе в Астане: девушка зависла в воздухе из-за скачка электричества

Аттракцион, как заверили в администрации парка, вышел из строя из-за скачка электричества.

Жительница Астаны опубликовала видео из Центрального парка, на котором видно, как с одним из аттракционов случилось ЧП, передаёт корреспондент BNews.kz

"В центральном парке Астаны на аттракционе "Рогатка" прыгала молодая девушка. Во время очередного прыжка оторвался трос. Сначала девушка ударилась об железку, после чего повисла в воздухе. Одна из очевидцев сняла происходящее на видео", - говорится в сообщении.

Однако, по словам заместителя директора фонда коммунальной собственности Гани Хасенова, трос аттракциона не обрывался, а из-за скачка электричества отключился автомат, в следствии чего аттракцион просто повис.

"Был праздник, День защиты детей, был большой поток посетителей. Этот был один из дней, когда Центральный парк посещает максимальное количество людей, около 70-80 тысяч человек. Аттракцион "Рогатка" установлен предпринимателем, и проблем с ним никогда не возникало. Аттракцион только пару недель назад прошел технический осмотр. Там просто выключился автомат, аттракцион просто завис. Девушка не ударилась. Если бы трос оборвался, вы представляете, что было бы. Автомат позже включили, и девушка спустилась. Всё нормально, девушка здорова и никаких претензий не имеет", - пояснил Гани Хасенов.

По его словам, владелец аттракциона напишет администрации парка объяснительную и на этом инцидент будет исчерпан.

"Жительница, которая опубликовала данный пост, просто не поняла, как всё произошло и на эмоциях всё написала", - отметил он.

Гани Хасенов подчеркнул, что перед началом летнего сезона все аттракционы в парке прошли соответствующую проверку и разрешение на эксплуатацию.

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