В Актау в жару люди застряли на аттракционе высоко над землей

Посетители актауского парка Tetysblu застряли на аттракционах после отключения электричества, сообщает Zakon.kz.

В соцсети попали фото, как отдыхающие не могут спуститься с остановившегося аттракциона.



"В Rixos свет отключили, и люди застряли на полпути. Не могут спуститься, сидят на жаре", – рассказал очевидец.

Жители Актау также сообщают, что застрявшие провели в таком положении почти час при температуре около +40.

Как выяснилось, свет отключили из-за аварии. Без электричества остались несколько микрорайонов Актау и некоторые районы области.

"Сегодня при синхронизации автотрансформатора АТ-2 ТЭС отключился энергоблок №3 с нагрузкой 142 МВт. В настоящее время ведутся работы по восстановлению режима работы ТЭС", – сообщили в пресс-службе энергокомбината.

Ранее сообщалось, что в Караганде колесо обозрения остановилось, когда на нем катались люди.