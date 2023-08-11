В Актау в жару люди застряли на аттракционе высоко над землей
Фото: скриншот видео
Посетители актауского парка Tetysblu застряли на аттракционах после отключения электричества, сообщает Zakon.kz.
В соцсети попали фото, как отдыхающие не могут спуститься с остановившегося аттракциона.
"В Rixos свет отключили, и люди застряли на полпути. Не могут спуститься, сидят на жаре", – рассказал очевидец.
Жители Актау также сообщают, что застрявшие провели в таком положении почти час при температуре около +40.
Как выяснилось, свет отключили из-за аварии. Без электричества остались несколько микрорайонов Актау и некоторые районы области.
"Сегодня при синхронизации автотрансформатора АТ-2 ТЭС отключился энергоблок №3 с нагрузкой 142 МВт. В настоящее время ведутся работы по восстановлению режима работы ТЭС", – сообщили в пресс-службе энергокомбината.
Ранее сообщалось, что в Караганде колесо обозрения остановилось, когда на нем катались люди.
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