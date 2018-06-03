19-летняя девушка умерла от менингита в Алматинской области
Девушка была знакома с погибшим от менингита накануне 5-летним мальчиком.
Фото : из открытых источников3 июня 2018, 15:42
19-летняя девушка скончалась от менингококковой инфекции в Алматинской области, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья области.
"Девушка 19 лет. Она умерла в городе Каскелен в инфекционной больнице. Она поступила утром в 7.25 вчера, через два часа умерла", - сообщил руководитель Департамента Ергали Сыдыманов.
По его словам, предположительно причиной смерти стало позднее обращение.
"Она заболела 1 июня, потом вызвала фельдшера, потом скорую и на скорой ее привезли", - отметил Сыдыманов.
Как пояснил руководитель ДООЗ по Алматинской области, девушка была знакома с погибшим накануне 5-летним мальчиком.
"Она была подруга дяди умершего вчера 5-летнего ребенка. Они может дружили, вместе из садика забирали. Ребенок вообще прописан в Талгарском районе, но в детский сад ходил в городе Алматы. У них есть еще одна квартира в Алматы. Мы предполагаем, что с понедельника по пятницу он, наверное, был в городе Алматы, а в субботу и воскресенье ребенка, вероятно, забирали в Талгар", - пояснил руководитель Департамента.
Как сообщил Сыдыманов, на сегодня в области зафиксировано три летальных случая от менингококковой инфекции.
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