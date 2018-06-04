В Казахстане вновь дожди и грозы

В Астане вероятность шторма составляет 95 %.

На сайте РГП "Казгидромет" опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня, передает Zakon.kz.

По данным синоптиков, по-прежнему на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода. Местами пройдут дожди с грозами, шквалом, усилением ветра, пыльная буря, туман. Возможен град, лишь на западе и юго-западе погода без осадков.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, туман, в Акмолинской области местами возможен град. В Павлодарской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, ожидается гроза. В Актюбинской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Костанайской области ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, порывы 25 м/с, местами - гроза. В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23 м/с, местами – гроза, шквал, возможен град. В Алматинской области местами ожидается гроза. В Западно-Казахстанской области - днем местами ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также в Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение.4 июня в области сохраняется ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. Местами ожидается гроза, град. В Астане - ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Погода в Алматы, днем 19°, преимущественно облачно.

Погода в Астане, днем 15°, преимущественно ясно.

Прогноза погоды на 4 июня.

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