Как создавался скандально известный саундтрек "Самая вышка"

Музыкальная группа благодарна Адамбаю, несмотря на исходящие от него обвинения в плагиате.

Директор группы Raim & Artur Данияр Ахметжанов прокомментировал Sputnik Казахстан скандал вокруг песни "Самая вышка", рассказав, как создавался саундтрек.

Как оказалось, в основу песни легла инструментальная композиция из музыкального банка в интернете. В таком виде появилась первая версия, предназначенная для "узкого круга слушателей", которую заметил Нуртас Адамбай. Для версии, которая вошла в саундтрек, аранжировка изначальной мелодии была полностью изменена.

"Авторство песни "Самая вышка" зарегистрировано на меня, Данияра Ахметжанова. И мотив, и слова — все сами сделали. Изначально инструментал был "интернетовский". Первую версию песни мы сделали в 2017 году, еще до того, как создавался саундтрек к фильму "Я жених". Мы старую версию закинули в интернет", — рассказал Ахметжанов.

Тогда, по его словам, песню заметил Нуртас Адамбай и она стала хитом.

"Нам сказали, чтоб эта песня будет саундтреком. Мы сказали, что музыку мы взяли из интернета и у нас нет авторских прав на инструментал, но мы можем купить авторские права. Мы нашли автора первоначального инструментала, написали, что хотим купить этот "минус", но автор нам не ответил. Тогда мы сделали свою аранжировку. А мотив и слова остались наши, авторские", — пояснил Ахметжанов корреспонденту в телефонном разговоре.

При этом он указал, что авторские права зарегистрированы в Казахстанском авторском сообществе.

На вопрос "Обращался ли с претензией американский исполнитель, с песней которого сравнивают произведение Raim & Artur?", Ахметжанов ответил отрицательно.

"Претензий от исполнителя не было, он с нами не связывался. К тому же много других певцов, которые исполняли песни на эту мелодию. Этот минус продавался не одному автору. Еще есть такое понятие, как "лизинг", когда право на инструментал продается на время", — отметил Ахметжанов.

Напоследок собеседник высказался касательно возможности дальнейшего сотрудничества с Нуртасом Адамбаем.

"У нас нет контракта, чтобы сотрудничать дальше. Он нам помогал, поднял нас, мы ему очень благодарны. Здесь произошло недоразумение, хотя не вижу, чтобы был повод для такой шумихи. Наши музыканты ему сразу сказали о том, что минус был интернетовский и была переделана аранжировка. Поэтому, повторяю, плагиата нет", — заключил Данияр Ахметжанов

Песня "Самая вышка" дуэта Raim & Artur вошла в саундтрек к фильму Нурстаса Адамбая "Я жених". Похожесть произведения казахстанских музыкантов и песни "Sun Meets the Moon" американского исполнителя Майкла Санчеса заметили пользователи YouTube.

После чего Адамбай признал схожесть треков, назвав песню "ворованной", а также заявил, что выступает против нарушений чьих-либо авторских прав и удалил клип со своего канала YouTube, "несмотря на затраченные средства на съемки клипа и его ротации на телевидении".

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