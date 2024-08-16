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Известный промоутер может подписать скандальную боксершу из Алжира

Бокс Контракт Хелиф, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 17:42 Фото: Instagram/eddiehearn
Британский менеджер профессионального бокса Эдди Хирн не исключил подписания контракта с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 Иман Хелиф из Алжира, несмотря на ее нашумевшую историю на французском ринге, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, промоутер заявил, что у него не возникнет проблем с подписанием контракта в отношении Иман Хелиф, если ее гендерный статус будет до конца выяснен.

"Да, я готов сотрудничать с ней, при условии, если не будет официального подтверждения, что она не имеет права выступать на одном ринге с женщинами. Во-первых, она – талантливый боец. Во-вторых, это выгодно в коммерческом плане, количество ее подписчиков в соцсетях увеличилось с 30 000 до 2 млн. Конечно, мы слышим разговоры про ее хромосомы, но лично я ничего не видел. Есть ли хоть какие-то доказательства? Или мы просто должны поверить во всю эту историю?"Заявление Эдди Хирна

Как передает Vringe, Хирн также в ближайшее время планирует подписать соглашения с другими призерами Олимпийских игр в Париже, среди которых есть и представители узбекского бокса, завоевавшие пять золотых медалей.

Между тем алжирская боксерша Иман Хелиф вернулась на Родину, где ее встретили в торжественной обстановке.

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