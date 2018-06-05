В Казахстане ожидается погода без осадков

Но в Акмолинской области ожидается местами гроза.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 июня, передает Zakon.kz.

На большей части Казахстана ожидаются погода без осадков, лишь на севере, юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалом, усилением ветра, туман. Возможен град.

В Северо-Казахстанской области ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – гроза, шквал, возможен град, ночью и утром местами - туман. В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской днем Актюбинской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области ночью местами –гроза, Костанайской области местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидается гроза.Днем в Карагандинской области местами ожидается сильная жара.В Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Однако, 5 июня в Акмолинской области местами сохраняется ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью ожидается местами гроза. Вероятность шторма 90 %.

Погода в Алматы, днем 21°, ясно.

Погода в Астане, днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 5 июня.

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