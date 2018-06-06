Финалистка шоу «Песни» Наzима: Я ни о чем не жалею

Во время совместной работы с Тимати над треком «2000» певица рассказала о том, что ей удалось поучиться профессионализму у своего «босса», почувствовать его энергию и поддержку.

Казахстанка Назима Джанибекова, финалистка шоу «Песни» рассказала о том, что до проекта никогда не пробовала читать рэп, но в этот раз ей захотелось попробовать себя в новом жанре, сообщает wday.ru.

Во время прохождения кастинга Наzима остановила свой выбор на песне «Мамасита», потому как эта песня была в тренде и она посчитала песню очень зажигательной.

Проект «Песни» оказался не первым проектом, в котором она принимает участие. Её вдохновил слоган проекта «Песни» - «Мы создаем новый шоу бизнес», именно в тот момент будущая звезда проекта поняла, что это именно то, чего она хотела. Но она не знала о том, что проект будет проходить в формате «реалити», и насколько это будет морально тяжело. По словам певицы, она ни о чем не жалеет.

Наzима выпускница факультета экономики и бизнеса, по специальности работать не приходилось. Финалистка шоу пела в ресторанах в качестве приглашенного артиста.

Всем известно о том, что Наzиму дома ждала маленькая дочь. Пережить разлуку в целом было тяжело, она очень скучала по ней и смотрела фотографии по ночам. К концу проекта все воспринималось легче, потому что оставались считанные дни до встречи с семьей.

Во время совместной работы с Тимати над треком «2000» певица рассказала о том, что ей удалось поучиться профессионализму у своего «босса», почувствовать его энергию и поддержку.

В рамках проекта «Песни» Егор Крид в шутку позвал Наzиму поучаствовать в проекте «Холостяк». В одном из интервью звезда шоу ответила, что никогда не будет бороться за мужчину. Певица пока строить отношения не планирует. Хотя поклонников у яркой, привлекательной девушки много. Наzима отметила, что привыкла к излишнему вниманию со стороны мужчин.

«Меньше слов, больше дела» - является идеальной формулой для молодой артистки.

«Для того, чтобы я обратила внимание на человека, он должен совершить настоящий мужской поступок» - заявила финалистка проекта.

По завершению российского вокального конкурса «Песни» на ТНТ Наzима подписала контракт с ведущим российским лейблом «Black Star» и планирует переезд вместе с дочерью в Москву в ближайшее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!