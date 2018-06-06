Руководителей нацкомпании задержали за взятку – Нацбюро

Глава Нацбюро отказался назвать имена задержанных.

Национальное бюро по противодействию коррупции задержало за взятку руководителей квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня тоже прошло крупное задержание в квазигосударственном секторе, большие руководители. В ближайшие дни оно будет также освещено в СМИ. Это произошло буквально сегодня - получение крупной взятки», - сказал руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла на пресс-конференции в Астане.

При этом он отказался называть имена задержанных, сославшись на ведение следствия.

По его словам, в данный момент привлекается к ответственности 32 лица, из них - 15 первых руководителей госорганов, в том числе и 5 руководителей республиканского значения.

«С помощью усовершенствованных на данном этапе технических средств появляются более положительные эффекты и динамика по выявлению коррупционных преступлений. За пять месяцев установлен ущерб порядка 4 млрд - это только нашим городским департаментом, и он стопроцентно возмещен государству», - добавил он.

Ранее Ш. Кабдулла рассказал, за что задержали вице-министров энергетики РК Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева.

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