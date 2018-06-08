Мать выздоровевшего от менингита ребенка: Скорая приехала за 10 минут

Женщина рассказала, что когда у нее брали разрешение на пункцию ребенка, она не раздумывая дала согласие.

В Детской инфекционной больнице Алматы уже идет на поправку юный Зангар Аскарулы, которому поставили диагноз "Гнойный менингит", сообщает Zakon.kz. Мама ребенка - Гульнур рассказала, что инфекцию ребенок мог получить, играя во дворе.

"Зангар заболел примерно 23 мая. Мы вызвали "скорую", которая приехала быстро, кажется, около 10 минут прошло. Когда уже попали в больницу, минут за 30 у нас приняли все анализы", - поделилась Гульнур Аскарулы.

Несмотря на то, что ребенок был доставлен с подозрением на ОРВИ, медики предложили родителям сделать пункцию.

"Я хотела быть уверенной на 100%, что мой ребенок в безопасности. Поэтому, когда предложили сделать пункцию, у меня сработал материнский инстинкт, я дала согласие. Как оказалось, это был "Гнойный менингит", - добавила она.

Как отметила Гульнур, в день, когда ее сына привезли в больницу, был целый наплыв детей. Все были с подозрением на менингит. Однако врачи вовремя принимали и оказывали помощь маленьким пациентам. Зангара должны выписать до конца недели.

"Сына выпишут сегодня-завтра. Хочу выразить огромную благодарность за работу не только врачам, но и санитарам, которые сутками наводили чистоту", - заключила Гульнур.

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