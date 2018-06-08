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Кровавая драка в ТЦ Астаны: одного человека увезли на скорой

Видео с пострадавшим и пятнами крови на полу распространили в мессенджерах очевидцы инцидента.

Фото : соцсети8 июня 2018, 13:48

Кровавая драка произошла в ТЦ «Артем», в результате которой одного из участников увезли на карете скорой медицинской помощи, сообщает МИА «Казинформ».

«По факту хулиганства, имевшего место 7 июня в торговом доме по улице Сейфуллина, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, в данное время принимаются меры к его задержанию», - сообщили в пресс-службе ДВД города Астаны.

Видео с пострадавшим и пятнами крови на полу распространили в мессенджерах очевидцы инцидента. Согласно комментарию к видео, драка произошла между продавцом мобильных телефонов и покупателем, который остался недоволен качеством покупки. В результате покупатель 1991 года рождения упал на витрину, разбил ее и порезался стеклом.


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