Трое на одного: массовая драка случилась на парковке аэропорта в Актау

В социальных сетях распространилось видео драки, которую сняли очевидцы на парковке аэропорта в Актау. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что на одного человека нападают сразу минимум трое. Сейчас, по словам правоохранителей, все предполагаемые участники потасовки установлены и привлечены к ответственности.

"По информации полиции Мангистауской области, инцидент случился еще 23 июня 2025 года, но в социальных сетях кадры распространились только сегодня", – пишет Lada.kz.

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области пояснили, что в отношении троих участников драки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

20 июля 2025 года в Актау обнаженный мужчина сорвался с крыши 11-этажного дома и разбился. В полиции по факту его смерти возбудили уголовное дело.