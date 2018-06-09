В память об убитой невесте в Кыргызстане сняли фильм

Картина показывает историю девочки, которая жила в селе и воспитывалась матерью, пока ее отец работал в другой стране.

В Кыргызстане сняли короткометражный фильм о девушке, которую сначала украли и насильно выдали замуж, а позже несостоявшийся жених убил ее в отделении милиции.

Картина называется "Ала качуу" ("Похищение") и создана на основе реальной истории жизни 19-летней кыргызстанки Бурулай Турдалиевой. Автор сценария и режиссер — Азим Азимов, пишет Sputnik Кыргызстан.

Девочка, главная героиня фильма Ажар, жила с матерью в селе. Из-за финансовых трудностей глава семейства уехал в Россию на заработки.

Девушка активно участвовала в общественной жизни, но однажды ее похитили, чтобы выдать замуж за неизвестного парня.

Как отмечалось ранее, житель Бишкека решил украсть 20-летнюю девушку с целью женитьбы. Они были задержаны на участке дороги Бишкек–Ош. Предположительно, мужчина и девушка направлялись на юг республики. Их доставили в ближайшее отделение милиции для дальнейших разбирательств.

В комнате приема отделения милиции между мужчиной и девушкой произошла перепалка, в результате которой он стал наносить ей удары ножом. Девушка получила пять ножевых ранений, в результате чего скончалась на месте. После 30-летний мужчина нанес ножевые ранения себе и в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.

Впоследствии на ЧП отреагировали в ООН.

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