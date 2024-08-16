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В США сняли фильм про мобильное приложение, которое информирует о похищении детей

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 22:45 Фото: Х/FilmUpdates
"Эмбер Алерт" – так называется новый фильм, в котором рассказывается о поиске похищенной девочки. О происшествии главная героиня узнала через работающую в США систему Amber Alert, сообщает Zakon.kz.

Выход фильма запланирован на 27 сентября. Главную роль в фильме исполнила Хейден Панеттьери, которая во время поездки на такси через систему Amber Alert получает уведомление о похищении девочки. Она замечает в соседней машине похожего ребенка и отправляется в погоню.

Как показывает трейлер, героине и ее спутнику удается найти малышку в жутком полузаброшенном доме. Но спасти девочку и самих себя окажется непросто: вооруженный преступник скрывается буквально в соседней комнате.

Amber Alert – система оповещения о похищении детей в США. Она названа в честь девятилетней девочки Эмбер Хагерман, которую похитили и затем убили в Техасе в 1996 году. После ее пропажи полиция стала передавать СМИ информацию о детях, попавших в беду.

Позднее приложение стало включать уведомления для телефонов. Первого ребенка с помощью программы нашли в 1998 году. К концу 2023 года, благодаря приложению, спасли 1200 детей.

Также стало известно, что режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников снимет новый сериал по мотивам фильма 1979 года "Москва слезам не верит".

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