Уголовное дело завели по факту ЧП со школьным учителем в Акмолинской области

Известно, что в день происшествия историк должен был проводить консультации по экзаменам для выпускников, но руководство школы отправило Рината Шарафутдинова и ещё нескольких учителей чинить кровлю.

По факту получения ожогов 24-летним учителем школы-гимназии посёлка Зелёный Бор Бурабайского района проводится досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда", предаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

"По факту получения термических ожогов учителем школы-гимназии п. Зелёный Бор Бурабайского района Ринатом Шарафутдиновым проводится досудебное расследование по ст. 156 ч.1 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Установлено, что телесные повреждения были получены при заливании крыши школы жидким гудроном. В настоящее время ведётся следствие", - прокомментировали в пресс-службе ДВД.

Между тем, по информации пресс-службы ведомства в Зеленоборской школе- гимназии, в связи с погодными условиями, была повреждена часть мягкой кровли, приведшая к протеканию. Для устранения повреждений администрация школы совместно с педагогами приняли решение о самостоятельном устранении протечки. Начались ремонтные работы тремя педагогами и разнорабочим школы.

"К несчастью так произошло, что учитель истории Ринат Шарафутдинов нес ведро с горячим гудроном, споткнулся и упал. В результате падения часть смолы попала на некоторые части тела, что привело к термическому ожогу. Сейчас педагог находится в больнице, состояние удовлетворительное. Представители Управления образования срочно выехали проведать Рината Галиевича. А также создана рабочая комиссия по выявлению фактов, приведших к получению термического ожога учителя", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, установлено, что в момент происшествия школьники находились в пришкольном лагере в другом корпусе здания с отдельным входом. В здании, где проходили ремонтные работы, детей не было со дня окончания занятий. В настоящее время по данному факту проводится проверка работниками отдела образования, правоохранительными органами, инспекцией по охране труда по Бурабайскому району.

Напомним, 5 июня сельский учитель истории, 1993 года рождения, получил ожоги горячим гудроном при ремонте кровли в школе Акмолинской области. Молодой человек был госпитализирован сначала в Бурабайскую центральную районную больницу, а затем, после оказания первой медицинской помощи, доставлен в отделение травматологии Акмолинской областной больницы. По словам врачей медучреждения, Ринат Шарафутдинов получил термический ожог шеи, верхних, нижних конечностей общей площадью 20%. Медики отметили, что пациенту не придётся делать кожную пластику.

Известно, что в день происшествия историк должен был проводить консультации по экзаменам для выпускников, но руководство школы отправило Рината Шарафутдинова и ещё нескольких учителей чинить кровлю.

Между тем, по словам отца пострадавшего, Ринат получил ожоги, стараясь уберечь учеников от кипящей смеси.

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