Мама школьниц ударила учителя в Косшы – полиция завела уголовное дело

День учителя ознаменовался далеко не праздничным происшествием в IT школе-лицее города Косшы Акмолинской области. Одна из родительниц ударила учителя по лицу – полиция начала досудебное расследование. Что стало причиной агрессивного поведения матери, выясняла корреспондент Zakon.kz.

О неприятном инциденте стало известно из сообщений очевидцев в городском чате. Жители Косшы возмущенно обсуждали новость о том, как одна из мам в присутствии других родителей и учеников ударила учителя.

В Управлении образования Акмолинской области данный факт подтвердили. Как уточнили в ведомстве, по случаю праздника ко Дню учителя в школе-лицее сделали сокращенные занятия. Родители с графиком уроков на этот день были ознакомлены. Классный руководитель 1 класса по состоянию здоровья была на больничном, ее временно заменяла классный руководитель 2 класса.

Всю информацию, касающуюся расписания сокращенных занятий, учитель отправляла в родительский чат класса и получала обратную связь от родителей. Учащихся взрослые должны были забрать на один час раньше, то есть в 10:30.

"Ученицу 1 класса забирала сестра, ученица 7 класса. В этот момент она сделала несколько фотографий учителей со стороны. Преподаватель подошла к девочке и попросила удалить фотографии. При этом педагог не забирала телефон из рук девочки. Оказалось, ее мама находилась в это время на улице и о том, что произошло, узнала от дочери. Не разбираясь, женщина позвала учителя и ударила ее по лицу. Свидетелями происходящего стали дети и учителя. Учителя вызвали полицейских", – уточнили подробности в управлении образования.

В свою очередь, в Департаменте полиции региона сообщили о возбуждении уголовного дела.

"По факту нанесения побоев жительнице города Косшы начато досудебное расследование по статье 109-1 Уголовного кодекса РК. Проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – проинформировала руководитель пресс-службы ведомства Гульнара Пинчук.

Отметим, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.