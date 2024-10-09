Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мама школьниц ударила учителя в Косшы – полиция завела уголовное дело

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 12:08 Фото: Zakon.kz
День учителя ознаменовался далеко не праздничным происшествием в IT школе-лицее города Косшы Акмолинской области. Одна из родительниц ударила учителя по лицу – полиция начала досудебное расследование. Что стало причиной агрессивного поведения матери, выясняла корреспондент Zakon.kz.

О неприятном инциденте стало известно из сообщений очевидцев в городском чате. Жители Косшы возмущенно обсуждали новость о том, как одна из мам в присутствии других родителей и учеников ударила учителя.

В Управлении образования Акмолинской области данный факт подтвердили. Как уточнили в ведомстве, по случаю праздника ко Дню учителя в школе-лицее сделали сокращенные занятия. Родители с графиком уроков на этот день были ознакомлены. Классный руководитель 1 класса по состоянию здоровья была на больничном, ее временно заменяла классный руководитель 2 класса.

Всю информацию, касающуюся расписания сокращенных занятий, учитель отправляла в родительский чат класса и получала обратную связь от родителей. Учащихся взрослые должны были забрать на один час раньше, то есть в 10:30.

"Ученицу 1 класса забирала сестра, ученица 7 класса. В этот момент она сделала несколько фотографий учителей со стороны. Преподаватель подошла к девочке и попросила удалить фотографии. При этом педагог не забирала телефон из рук девочки. Оказалось, ее мама находилась в это время на улице и о том, что произошло, узнала от дочери. Не разбираясь, женщина позвала учителя и ударила ее по лицу. Свидетелями происходящего стали дети и учителя. Учителя вызвали полицейских", – уточнили подробности в управлении образования.

В свою очередь, в Департаменте полиции региона сообщили о возбуждении уголовного дела.

"По факту нанесения побоев жительнице города Косшы начато досудебное расследование по статье 109-1 Уголовного кодекса РК. Проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – проинформировала руководитель пресс-службы ведомства Гульнара Пинчук.

Отметим, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Читайте также

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Подростка осудили на 6 лет и 8 месяцев за убийство в Кызылординской области
Дастан Рыспеков, аким Улытауской области, кто еще претендовал на пост акима Улытауской области
Кто еще претендовал на пост акима Улытауской области и почему назначили Рыспекова
В какой сфере в Казахстане легче найти работу
Названы сферы, в которых казахстанцам легче получить работу
Асель Турар
Акмолинская область 2024 год Драки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
выступление
Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: