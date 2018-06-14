Акишев: На ослабление тенге повлияли внешние факторы

В мае на валютный курс тенге к доллару оказывали влияние внутренние факторы, а уже в июне внешние.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в кулуарах Сената Парламента РК прокомментировал ситуацию на валютном рынке и заметное ослабление национальной валюты за последнюю неделю, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я уже два года даю комментарии по обменному курсу. Хотел бы напомнить, что в августе 2015 года в Казахстане изменился режим денежно-кредитной политики, означающий, что у нас существует режим инфляционного таргетирования и режим свободно-плавающего обменного курса тенге. Курс тенге формируется под воздействием внешних и внутренних факторов. Очевидно, что в последнее время существовали разные факторы, я думаю, что много сейчас аналитиков пишут, вы сможете с этим ознакомиться. О том, что происходит на рынке. Внутренние факторы у нас существовали больше в мае, была большая налоговая неделя, существовал большой спрос на национальную валюту, соответственно, все продавали доллары», - сказал он.

В то же время внешние факторы начали сказываться в июне.

«В июне существовал негативный фон на внешнем рынке. Вы видите, что происходит отток денег с развивающихся рынков, на российском рынке происходит ослабление российского рубля. Также федеральная резервная система подняла свои ставки, что, соответственно, увеличивает привлекательность долларовых активов. Поэтому мы, хотя и страна с малой экономикой, но мы открытая экономика являемся частью мировых финансовых рынков и потоков, которые проходят. Поэтому соответственно тенге реагирует. Это как раз таки показатель того, что в Казахстане существует механизм плавающего обменного курса тенге», - уточнил Д. Акишев.

По его словам, сегодня курс валют «практически не поменялся».

«Насколько я знаю, сегодня курс практически не поменялся. Потому что те, негативные ожидания участников рынка по отношению к внешним факторам, они, скорее всего, заранее закладывались. Участники, наверное они перестраховывались, чтобы закрыть какие-то позиции. Но сейчас после того, как все ожидания реализовались именно так как и прогнозировалось, никаких сюрпризов не произошло, я думаю, ситуация будет более стабильной», - пояснил он.

Также глава Нацбанка напомнил, что курс формируется без участия финрегулятора.

«Я не могу сейчас сказать, какой будет динамика курса. Я ещё раз говорю, она будет формироваться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Я ещё раз подтвержу. В мае мы не участвовали на валютном рынке. Мы уже много месяцев не участвуем на валютном рынке. Курс тенге формируется без участия Нацбанка», - заключил Д. Акишев.

Ксения Давыдова, Астана

.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!