На нас не поступают жалобы от соседей - директор Sky Bar ответил на критику алматинцев

Кафе Sky Bar работает на законных основаниях и имеет полный пакет документов - директор оскандалившегося заведения.

Директор популярного кафе Sky Bar промментировал поднявшуюся шумиху вокруг своего заведения, сообщает Zakon.kz. По его словам, кафе Sky Bar работает на законных основаниях и имеет полный пакет документов.

"Я Ли А.В. являюсь директором ресторана Sky Bar с марта 2018 года, довожу до вашего сведения, что с марта 2018 года у заведения Sky Bar новые владельцы и все нарушения за предыдущие годы работы заведения к нам не относятся. Хочу довести до вашего сведения, что нами проведены неоднократно встречи с жителями нашего района в присутствии сотрудников Акимата, сотрудников МПС, сотрудников ДВД, и сотрудников Архитектуры Алматы, в процессе этих встреч стали известны нарушения предыдущих владельцев. Все эти замечания и проблемы мы устранили", - ответил директор кафе.

В качестве примера проведенной работы после критики горожан, Ли привел установку сертифицированных свето-шумопоглощающих заборов по всему периметру заведения. Кроме того, в баре заменены колонки на менее мощные, звук исключительно направленный в центр заведения. При этом сотрудники кафе регулярно проводят уборку всей прилегающей территории на смежных улицах.

"Касательно разрешительных документов и пожарной безопасности: у нас имеется пожарная лестница, на территории объекта находится не менее 50 огнетушителей, установлены указатели с направлением аварийного выхода, имеется пожарный щит и все конструкции обработаны противопожарным составом. На весь вид деятельности у нас есть все разрешительные и правоустанавливающие документы в полном объёме", - добавил он.

В Sky Bar отмечают, что ни одной жалобы от соседей на работу заведения не поступало, а за соблюдение тишины отвечает отдельный сотрудник.

"В данное время работы на нас не поступают заявления и жалобы от соседей. В течение всего вечера работы заведения наш сотрудник со стороны улицы следит за уровнем шума и контролирует весь процесс. Единственное, что мы не можем взять под свой контроль, - это тротуар и проезжую часть улицы, так как это является местом общественного пользования и жители Алматы сами вправе выбирать - где и в какое время им ходить, ездить, и как им прокачать свой личный автотранспорт", - заключил директор, комментируя ситуацию.

Ранее члены общественного совета попросили акима города лично заняться вопросом известного алматинского ресторана. При этом алматинцы негодуют: почему открытая площадка продолжает работать, несмотря на многочисленные жалобы? Власти города уже провели проверку заведения, сообщив о нескольких серьезных нарушениях.

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